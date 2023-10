Le grand test des marques sur la pizza quatre fromages : la grande marque bousculée par la concurrence, deux références au-dessus du lot (COMPARATIF)

Aspect du packaging : Ristorante, de Dr Oetker. Tout le monde connaît la marque référence pour ce test. Le packaging semble être le même depuis toujours. Cela marche, mais un petit coup de jeune serait tout de même le bienvenu. Pour Aldi, il s’agit d’une assez pâle copie de la grande marque. Par contre, Lidl fait très bien avec quelque chose de très moderne et qui met vraiment en valeur le produit. Idem pour Colruyt et Delhaize. Pour Intermarché, il y avait trop d’information sur la boîte, c’était trop “agressif”. Enfin, Carrefour se contente d’un emballage en plastique avec une petite étiquette, c’est difficile à coter.

Aspect du produit : dans l’ensemble, c’était plutôt correct. On regrette simplement le manque de fromage pour la pizza Colruyt. C’était à peine mieux pour Delhaize. Carrefour et Intermarché étaient en fait les seuls à proposer une pizza avec une grosse couche de fromage. Lidl et la grande marque étaient vraiment similaires.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score D pour tout le monde, sans surprise.

Lisibilité de l’étiquette : c’était très correct pour l’ensemble des produits. Il faut dire qu’il y a de la place sur un carton de pizza pour proposer quelque chose de clair et d’écrit assez grand. Seule la grande marque est en échec, c’était trop peu lisible.

Goût : on commence par le bas du classement avec Intermarché. Si la pizza donnait envie et présentait une pâte plus épaisse que les autres, elle n’avait tout simplement aucun goût… Autre déception : la grande marque. Cela goûtait surtout les épices, et on cherche encore le goût du fromage. La remarque est la même pour Aldi, d’ailleurs. Pour Carrefour, cela manquait également un peu de goût, mais c’était tout de même un peu mieux. Pour Delhaize et Colruyt, cela manquait un peu de fromage mais le goût était très bon, surtout chez Colruyt. Enfin, c’est Lidl qui remporte ce test. Tout y était pour une bonne dégustation. Mais, soyons clairs, rien ne vaut une vraie pizza d’un bon restaurant italien !

Rapport qualité-prix : voici dans l’ordre le prix pour une pizza : Aldi (1,54 €), Colruyt et Delhaize (1,55 €), Lidl (1,59 €), Intermarché (1,79 €), Ristorante (2,79 €) et Carrefour (2,99 €).

