Insolite : pour sa gamme d’outils de bricolage, Lidl s’offre un partenariat avec… Arnold Schwarzenegger

La star internationale aux multiples facettes a signé un partenariat de deux ans pour représenter les outils de la marque Parkside, vendus chez Lidl. Avec le slogan “Vous pouvez le faire !”, il se met en scène dans un spot télévisé et dans les folders de la marque avec humour et en incitant les moins bricoleurs d’entre nous à se lancer.

”Parkside est une marque qui inspire de nombreux clients (… et qui) nous encourage à relever nous-mêmes des défis. Ce que nous voulons, c’est que chacun croit en ses capacités. Arnold Schwarzenegger est un homme d’action, authentique, déterminé et pragmatique. Nous sommes fiers de l’accueillir dans l’équipe Parkside”, se réjouit Christoph Pohl, directeur des achats internationaux de Lidl International dans la presse française.

Un joli coup marketing qui colle donc avec la volonté de Lidl de vanter ses mérites à travers le monde. “C’est un partenariat au niveau international, précise Isabelle Colbrandt, porte-parole de Lidl Belgique. Nous recherchons à chaque fois quelque chose de surprenant pour attirer l’attention des clients et mettre en avant nos produits. C’était la même chose avec la gamme de vêtement ou des campagnes avec d’autres stars.”

Et la personnalité d’Arnold Schwarzenegger n’a pas été choisie par hasard. “C’est quelqu’un qui ne se prend pas trop au sérieux, et cela colle parfaitement à l’image de Lidl, sourit-elle. Lidl est présent dans 32 pays dans le monde, et la campagne se tiendra dans presque tous ces pays.”

Bien sûr, les origines germaniques (l’acteur est autrichien de naissance) d’Arnold Schwarzenegger n’y sont pas étrangères, Lidl étant une entreprise allemande.