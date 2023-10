Votre abonnement GSM jusqu’à deux fois moins cher, c'est possible : voici comment faire de belles économies !

À lire aussi

De même, la loi prévoit que l’opérateur télécoms est tenu de proposer tous les ans à chaque client le tarif le plus avantageux. Du côté des opérateurs, on semble interpréter cette obligation de manière plutôt laconique. Ayant un abonnement VOO avec un forfait de 15 GB, Sylvie dépasse régulièrement son forfait et voit le prix de la consommation de data supplémentaire faire s’envoler sa facture. “Il n’est pas rare que je paie des dizaines d’euros de supplément pour un faible dépassement. Mon abonnement de base coûte 14 € pour 15 GB. Sur ma dernière facture, j’ai payé 29,07 € pour un dépassement de 151 Mo à peine. J’ai donc consulté ma facture pour voir si VOO me proposait un tarif plus adapté à ma consommation. Il n’en est rien, si ce n’est la mention : “pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d’utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be”

Du côté de l’IBPT, on ne signale aucune plainte à ce sujet non plus. “L’IBPT a contrôlé cette obligation à plusieurs reprises, la première fois entre 2006 et 2007 et une deuxième fois en 2013. L’IBPT avait alors imposé des amendes pour non-respect de cette obligation (à Telenet et Orange, à chaque fois pour un montant de 30 000 €). Au cours de la période allant de 2014 jusqu’à la loi de 2021, l’IBPT a opté pour une automatisation du simulateur tarifaire afin de permettre à l’utilisateur moyen de comparer plus facilement des plans tarifaires, quels qu’ils soient, donc également ceux des autres opérateurs. De plus, nous n’avons plus reçu de signalement de violation lors de cette période.”

L’IBPT reconnaît que la comparaison des offres n’est pas toujours facile. “La difficulté de comparer les offres télécoms est bien entendu également liée aux différents services télécoms (téléphonie fixe, téléphonie mobile, internet fixe ou mobile, TV) et aux différents profils d’usage des utilisateurs (par exemple : forte consommation de data, spécificités chaînes de télévision, …). ​C’est pour cette raison que l’IBPT a créé le simulateur tarifaire, permettant à tout utilisateur de vérifier parmi toutes les offres sur le marché laquelle est la plus avantageuse pour son profil, voir www.meilleuretarif.be”

Par ailleurs, il me semble que les opérateurs sont aussi tenus d’indiquer le tarif le moins cher sur les factures. “L’article 109 de la loi télécom (13/06/05) prévoit que le plan tarifaire le plus avantageux doit être communiqué.” Dans les faits, cela semble donc être ignoré par la plupart des opérateurs.

”Il s’agira généralement du plan le moins cher, mais en ce qui concerne les services Internet il peut être nécessaire de spécifier également d’autres caractéristiques du plan tarifaire le plus avantageux en fonction du profil de l’abonné : par exemple, un joueur de jeux vidéo n’est pas forcément intéressé par l’offre Internet la moins chère, contrairement à une personne qui a une utilisation plus limitée d’Internet. Le respect de cette disposition n’a pas encore fait l’objet d’un contrôle. Toutefois, nous n’avons encore reçu aucune plainte à ce sujet”, conclut Jimmy Smedts.

Si l’opérateur ne se montre pas très enclin à vous guider vers le tarif le plus avantageux, comparer par vous-mêmes les différentes offres peut vous permettre de réaliser de belles économies. Ainsi, entre un abonné disposant d’un forfait à 15 GB chez Base (15 €) et chez Scarlet 26 €, l’économie annuelle s’élève à 132 € ! Pareil pour les gros consommateurs, avec une offre chez Hey (80 GB) à 25 € alors que pour 30 GB à peine chez VOO la facture s’élève à 41 €. Pour 40 GB, chez Base, le même client paiera 21 €, soit 240 € de moins par an chez Base par rapport à VOO, avec un volume de data plus élevé…