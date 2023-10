Mauvaise nouvelle : bpost prévoit des frais supplémentaires pour les colis qui seront livrés durant les fêtes de fin d’année

Et comme chaque année, les cadeaux seront des millions à transiter par les centres ce tri de bpost. Les achats sur internet ne cessent d’augmenter d’année en année et bpost prépare déjà ses équipes pour tenir le choc face à cette période de rush.

Mais dans un communiqué envoyé il y a quelques jours pour annoncer le tarif en vigueur dès le 1er janvier 2024 pour les timbres, un petit paragraphe était réservé à une info service concernant les colis en vue des fêtes de fin d’année :

”La période de fin d’année, entre Black Friday et le jour de Noël, est une période très active dans les centres de tri, sur les routes (logistique), dans le réseau bpost (bureaux de poste, Points Poste, Points d’enlèvement, Distributeurs de Colis…) et la distribution. Dans l’optique de compenser le surplus de coûts généré à cette période et de favoriser l’étalement de la demande hors de cette période, une surcharge de 1€ par colis sera facturée à tous les clients expédiant un colis pendant la période de pic de fin d’année (entre le Black Friday et le jour de Noël).”

On parle donc d’une période qui court du 24 novembre au 25 décembre. Voilà donc une nouvelle raison de penser à ses cadeaux de Noël si vous passez par une livraison. C’est aussi l’occasion de repenser aux achats dans les magasins traditionnels, par exemple.

Et le prix des timbres, alors ? “En janvier 2024, le tarif d’affranchissement d’un envoi normalisé expédié en Europe passera à 2,66 € à l’achat de minimum 5 timbres-poste et à 2,78 € pour un achat à l’unité. Pour les envois expédiés hors Europe, le tarif international s’élèvera à 2,88 € à partir de 5 timbres-poste et à 3 € à l’unité”, annonce bpost.