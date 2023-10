L’huile d’olive : un produit devenu impayable

En Europe, la pénurie guète. Les pays producteurs sont confrontés à des récoltes en berne suite aux conditions météorologiques extrêmes, notamment des vagues de chaleur à répétition entrecoupes d’épisodes d’orages de grêle qui ont fortement endommagé les récoltes au cours des deux dernières années.

À tel point que les producteurs sont obligés d’importer de l’huile d’olive d’Amérique du Sud pour répondre à la demande. En pleine saison de récolte, les producteurs sont confrontés à une forte baisse des rendements qui n’augure rien de bon pour les prochaines productions. “Aujourd’hui, il est presque physiquement impossible d’acheter de l’huile d’olive. Elle est épuisée” , confirme Walter Zanre, le directeur général de la filiale britannique de Filippo Berio, au journal The Guardian.

À lire aussi

En Espagne, d’où provient la moitié de la production mondiale d’huile d’olive, la pénurie est la plus marquée. Selon les analystes du groupe de données sur les matières premières Mintec, les producteurs ne détiennent actuellement qu’environ 115.000 tonnes d’huile d’olive disponible en stock en Espagne, contre une utilisation mensuelle d’environ 60 000 tonnes, toujours selon The Guardian. Principale cause : la sécheresse qui a frappé le pays. Elle a fait baisser la production de la récolte de 55 % par rapport à l’année précédente, à 673.000 tonnes seulement, alors que le pays produisait pas moins de 1,3 million de tonnes les années précédentes.

Pour les agriculteurs, c’est un véritable drame. Ils n’hésitent pas à qualifier cette récolte de la “pire du siècle”. Sans compter qu’ils sont également confrontés à la hausse des prix de l’électricité, du carburant et des fertilisants, entraînant une hausse drastique des coûts de production. Pour certains producteurs, le spectre de la faillite est bien réel.

L’Italie n’est guère mieux lotie. Frappée par la sécheresse et les pluies de grêle, elle a vu sa production elle aussi frappée de plein fouet. Dans ce contexte alarmant, la production mondiale devrait chuter à 2,4 millions de tonnes selon le Conseil oléicole international, moins que la récolte de l’année dernière et bien en deçà de la demande mondiale d’environ 3 millions de tonnes.

Conséquence ? Une flambée des prix jamais enregistrée auparavant. Le coût de l’huile d’olive extra-vierge d’Andalousie, dans le sud de l’Espagne, a atteint 8,45 euros par kg ce mois-ci, soit plus du double du prix le plus élevé depuis 20 ans. “Les prix sont monstrueux”, confirme Roberto Sanchez, 70 ans, devant les étals d’un grand magasin Carrefour de la banlieue de Madrid. “Auparavant, la même bouteille me coûtait moins de 5 euros. Dernièrement, elle est montée à 12 euros. Là, je vais faire des provisions parce qu’il y a une offre spéciale à 10 euros”, explique ce consommateur à nos confrères du Monde.