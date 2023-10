Le grand test des marques : l’automne est de retour, la saison des raclettes est lancée (COMPARATIF)

À lire aussi

Aspect du packaging : même référence que l’an dernier : Entremont. Comme l’an dernier, cette marque reste la référence avec un packaging réussi et qui donne envie. Pour Intermarché, la cote est bonne car cela ressemble beaucoup à la grande marque, même si c’est un peu moins réussi. Lidl a changé son packaging et c’est beaucoup plus réussi que l’an dernier. Pour le reste, pas de changement. Aldi est toujours aussi démodé et Colruyt, toujours aussi simple.

Aspect du produit : c’était plutôt correct dans l’ensemble, même si on a regretté de découvrir un fromage trop blanc et trop peu odorant dans plusieurs cas (Lidl, Aldi, Entremont). Pour Delhaize et Intermarché, c’était par contre très tentant une fois sorti de l’appareil à raclette. Pour Colruyt, c’était correct, mais on cherchait la croûte. Enfin, l’odeur n’était pas du tout agréable pour le produit Carrefour.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score D pour tout le monde, sans surprise.

À lire aussi

Lisibilité de l’étiquette : tout le monde a des efforts à faire, même ceux qui ne sont pas en échec. C’était écrit bien trop petit en général. Delhaize, Carrefour et Entremont sont clairement à la traîne.

Goût : quatre échecs pour sept produits, c’est rare ! C’est pourtant le cas pour ce produit de grande consommation qui est censé participer à de belles soirées en famille ou entre amis. Comme l’an dernier, Carrefour est en queue de peloton avec un produit au goût très particulier qui goûte plus la terre que le fromage. Entremont et Carrefour font à peine mieux, ou moins pire. Le problème, c’est que cela manquait vraiment de goût. Aldi nous a déçus par rapport à l’an dernier. Si la texture était agréable, le goût n’était pas assez prononcé. Lidl s’en sort un peu mieux, mais on ne peut pas non plus le recommander les yeux fermés pour les mêmes raisons. Delhaize et Intermarché étaient donc clairement au-dessus du lot. La texture et le goût étaient au rendez-vous, on a préféré d’un rien le produit Delhaize pour sa bonne croûte croustillante.

Rapport qualité-prix : voici dans l’ordre le prix à la caisse. En général, les paquets se vendent par 400 g, sauf Entremont qui ne propose que 250 g pour… 7,65 € ! Pour le reste : Carrefour (4,29 €), Delhaize (4,09 €), Aldi (3,99 €), Colruyt et Intermarché (3,89 €) et Lidl (3,69 €).

À lire aussi