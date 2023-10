Les Belges sont fous des produits dérivés Disney… et certains valent des fortunes

À lire aussi

"En tant que passionné de Disney, je suis très heureux d’assister à ce regain d’intérêt pour les objets de collection Disney. Cette résurgence, alimentée par l’irrésistible attrait de la nostalgie qu’ils suscitent, témoigne de la magie durable de Disney, qui continue de résonner à travers les générations”, commente Frédéric Caufriez, Category Manager Pop Culture chez Catawiki.

Outre les objets dédicacés par Walt Disney lui-même, comme menu du restaurant des studios Disney des années 1950, qui a atteint 4 400 €, ce qui en fait l’objet Disney le plus cher jamais vendu sur Catawiki, des dessins originaux de dessinateurs renommés comme Carl Barks et Don Rosa ont atteint des sommes élevées, comme ces deux œuvres d’art vendues aux enchères pour 3 500 € et 2 800 € respectivement. C’est un Belge qui a acheté le dessin à Carl Barks. Des bandes dessinées Disney rares peuvent également être trouvées sur la plateforme, comme la première édition de la première apparition en solo de Donald Duck, actuellement vendue aux enchères avec des valeurs estimées entre 800 et 1300 €.

”Le mobilier de Disney présente également un attrait exceptionnel car il est exclusivement réservé aux employés, à leurs amis et à leur famille. Une plaque commémorative de l’ouverture d’un parc a ainsi été vendue aux enchères pour 1 300 €, un carreau original a été vendu par un Belge pour 1500 euros et un miroir de Blanche-Neige provenant d’un hôtel de Disneyland Paris a atteint une valeur de 875 euros auprès des acheteurs. Les vêtements ou récompenses des employés peuvent également atteindre des sommes importantes : une récompense pour 30 ans de service d’un employé a été vendue pour 901 € et un costume de membre de la troupe de Discoveryland a été vendu à un fan Belge pour 665 euros”, indique Catawiki.

La collection Disney actuelle de Catawiki comprend également un objet spécial du parc : un cheval en bois de 2,10 m de haut, prototype du carrousel Lancelot de Disneyland Paris, mis en vente par un Belge. Les experts de Catawiki estiment que sa valeur peut atteindre 25 000 euros.

Le monde fascinant de Disney n’a pas seulement été une source d’inspiration pour les enfants depuis la création de la marque en 1923, mais il a également inspiré le monde de l’art. “5 000 œuvres d’art représentant des personnages liés à Disney ont été vendues sur Catawiki entre janvier 2022 et août 2023. Mickey Mouse, la souris emblématique est le personnage le plus fréquemment rencontré dans les œuvres d’art inspirées de Disney sur Catawiki. Ce personnage est le plus représenté dans l’art sur la plateforme en termes d’objets répertoriés (sur 5 000 œuvres d’art, plus de 25 % le représentent), suivi de Bambi (6 %), Minnie Mouse (4 %) et Donald Duck (3 %).”

Dans le domaine du luxe, l’attrait durable de Disney pour la culture pop a captivé des créateurs de renom, inspirant à la fois des collections entières et des pièces individuelles. Parmi les marques de luxe les plus vendues sur Catawiki, qui mettent en scène des personnages de Disney, figurent Gucci, Montblanc, Seiko et Versace. Les amateurs de mode ont tendance à préférer les personnages Disney d’antan, comme Mickey et Donald, à ceux plus récents, comme la reine des neiges Elsa. Ces personnages apparaissent sur diverses pièces, allant des écharpes aux sacs, en passant par les sacs de voyage, les casquettes, les montres et les baskets.”