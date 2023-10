Saint-Nicolas est déjà là : voici comment l’aider à dépenser moins

Les jouets écoresponsables poursuivent leur percée comme en atteste la mise en avant des jouets en bois chez Lidl, par exemple. Les jouets Kidultes, qui plaisent autant aux enfants qu’aux adultes, devraient encore voir leurs ventes performer en cette fin d’année.

Les peluches interactives ont toujours autant de succès également. Que ce soit Furby, d’Hasbro, ou le petit dernier de Spin Master, primé “Jouet de l’année 2023”. Ces petits animaux de compagnie interactifs virtuels en 3D (dès 5 ans).

Côté licences, les dessins animés et séries télé dopent également les ventes, avec 25 % de parts de marché pour cette catégorie. On y retrouve les désormais indémodables Pokemon, mais aussi les jouets Disney très prisés en cette année du centenaire de l’empire créé par Walt Disney, les jeux et jouets Jurrassic World, Avengers, Marvel, Star Wars ou encore Harry Potter.

De quoi satisfaire les nombreuses envies des petits et grands enfants. Mais Saint-Nicolas devra composer avec son budget, même si crise ou pas, la volonté de faire plaisir l’emporte souvent sur une réduction des dépenses. Pour tenter d’attirer le grand Saint dans ses points de vente, Carrefour mise une nouvelle fois sur son opération remboursant “5 fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs.” Pour tenir sa promesse, Carrefour précise cependant que l’offre concerne uniquement les prix affichés dans son catalogue (et ne concerne donc pas les produits en rayons qui n’y figurent pas) et que la comparaison doit être effectuée entre le prix payé en caisse et une offre figurant dans un catalogue concurrent. Ce qui signifie notamment que les prix affichés sur Amazon, Bol.com et autres market places ne comptent pas.

Dommage pour ceux qui pensaient réaliser la bonne affaire et faire passer Carrefour à la caisse. Car, sur internet, il y a souvent moyen de trouver moins cher. Nous avons comparé l’offre du folder de Carrefour avec Amazon. Reconnaissons que Carrefour l’emporte quasiment systématiquement avec les jouets Lego, moins chers dans la majorité des cas. Et avec de grands écarts parfois, comme sur ce train de voyageurs express, vendu 119,95 € en hypermarché et au-delà de 140 € sur Amazon. En revanche, sur l’autre grand classique qu’est Playmobil, Amazon affiche des prix souvent moins élevés. Comme sur ce set Wiltopia (Tour de recherche avec boussole), vendu à 47,48 € contre 64,95 € chez Carrefour. La différence est moins marquée sur la Ferrari SF90, vendue 54,90 € contre 59,95 € chez Carrefour. Si vous lorgnez sur le modèle Ferrari de Magnum, mieux vaut l’acheter chez le distributeur que sur Amazon, avec un prix respectif de 59,95 € et 68,80 €. La maison Malibu de Barbie, vendue à 149 € chez Carrefour, est quant à elle proposée à 110,39 € sur Amazon.

Les jouets technologiques et interactifs de Vtech se dénichent généralement meilleur marché en ligne qu’en magasin également. Que ce soit pour la table de DJ Mix Kidi, à 49,90 € sur Amazon et 20 € plus chère chez Carrefour, ou les Kidi Talkie, à 35,95 € sur Amazon contre 49,95 € chez Carrefour.

Rayon jeux de société, avantage à Amazon pour le Monopoly classique, à 19,90 € contre 27,95 € chez Carrefour. Pareil pour le Trivial Pursuit édition familles, à 26,90 € vs 37,95 €, ou encore Labyrinthe (21,90 € vs 29,95 €). De quoi réaliser de belles économies en n’effectuant pas tous vos achats au même endroit.