Attention si vous consommez ces chewing-gums: ils pourraient contenir des... bouts de métal !

L'entreprise demande à ses clients "de ne pas consommer ce produit, de le jeter ou de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté". Ces boules ont été commercialisées entre me 18/08/2023 et le 13/10/2023 dans différents points de vente. Leurs dates de durabilité minimale sont le 2/08/2026, 12/08/2026 et 23/08/2026 pour les gommes conditionnées en 75 grammes, et 06/09/2026 pour celles conditionnées en 200 grammes.