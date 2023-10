Jean-Claude Van Damme lance son propre whisky

”Je cherchais ma propre marque de whisky, peut-être un Bourbon américain, puis un de mes amis proches et associés m’a demandé 'pourquoi un whisky américain quand on peut revenir aux racines du whisky et trouver un whisky irlandais ?',” a déclaré JCVD. “Il m’a ensuite présenté le label de whisky Old Oak, qui n’avait pas encore été lancé et qui avait été créé par des aficionados du whisky en Irlande.”

L’acteur, établi aux États-Unis, aura probablement pris en compte l’énorme succès du whisky irlandais sur le sol Américain. Les ventes ont décuplé aux États-Unis depuis 2002 et devraient encore croître de 16 % cette année, largement encouragées par la consommation des Irlandais vivant au pays de l’Oncle Sam.

Le cofondateur d’Old Oak, Kevin Carson, et le co-directeur et actionnaire Ian Rowlands ont déclaré être “fiers de nous associer à l’acteur de renommée mondiale Jean-Claude Van Damme dont l’intérêt pour le whisky haut de gamme l’a amené à découvrir Old Oak. Nous pensons que ce qu’il a découvert n’était pas seulement une marque mais un lien émotionnel qui va au-delà du goût et de l’arôme.”

Deux breuvages sont d’ores et déjà disponibles. Un assemblage emblématique de 3 ans d’Old Oak fini dans un mélange de fûts de Bourbon et de New Oak, ainsi que l’Old Oak 5 ans, fini dans un fût de réserve de rhum.