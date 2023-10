Le grand test des marques : les meilleurs achats pour ne pas perdre la boule… de Berlin (COMPARATIF)

Aspect packaging : tout se ressemble. On est sur un emballage en plastique dur qui n’a rien de glamour, mais permet au moins de bien voir le produit. Les seules exceptions viennent de chez Delhaize et Intermarché, où on a choisi du carton pour une partie de l’emballage. En plus d’être plus écologique, c’est plus joli. Au niveau des étiquettes, c’est assez simple (trop simple pour Lidl et Carrefour), mais cela va droit au but.

Aspect du produit : cela manquait vraiment de crème chez Aldi, mais l’odeur n’était pas mauvaise. Pour Lidl, c’était déjà plus généreux, mais cela ne sentait pas grand-chose, même remarque pour Carrefour. C’était vraiment un cran au-dessus chez Colruyt, aussi bien en quantité qu’à l’odeur. Delhaize était du même niveau, visuellement, du moins. De son côté, le produit Intermarché était également tentant.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score C pour tout le monde (sauf Aldi, D), cela aurait pu être pire.

Lisibilité de l’étiquette : chez Lidl, on a eu droit à une toute petite écriture blanche sur un paquet transparent, c’était illisible. Pour Aldi, il y avait un tableau, mais c’était minuscule. Chez Colruyt, c’était également trop petit et mis de travers, idem chez Carrefour. Pour Intermarché, c’était carrément inscrit sur le produit, de quoi renverser les boules de Berlin… Enfin, c’était un peu mieux chez Delhaize, mais pas incroyable.

Goût : Chez Aldi, on a eu droit à une crème hyper chimique, et un beignet très sec. Pour le produit Lidl, on a déjà eu droit à plus de crème et le goût était plus agréable. Intermarché était un petit cran au-dessus, mais cela manquait un peu de goût quand même. Pour Colruyt, c’était déjà bien meilleur. Une crème pas loin d’une vraie crème pâtissière et un beignet gourmand étaient au rendez-vous. Delhaize apporte d’ailleurs une vraie concurrence à Colruyt, mais le beignet était un peu sec. La grosse déception vient de chez Carrefour. On a trouvé le beignet… salé, et la crème beaucoup trop chimique.

Rapport qualité-prix : Dans tous les cas, les boules de Berlin se vendent par deux. Voici dans l’ordre décroissant le prix à la caisse : Intermarché (3,35 €), Delhaize (3,29 €), Carrefour (2,99 €), Colruyt, Aldi et Lidl (2,09 €).

Les boules de Berlin au banc d'essai ©IPM Graphics