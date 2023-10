Voici PingPrice, l’application idéale pour faire un maximum d'économies lors de vos courses au supermarché!

À lire aussi

”PingPrice est une application qui permet en scannant le code-barres d’un produit de comparer le prix entre les supermarchés situés à proximité”, indique son CEO, Christophe Echement. “La version 2, qui vient de sortir, permet en plus de facilement créer son panier de courses afin de comparer l’évolution de celui-ci et de vérifier les hausses/baisses de prix de vos produits préférés. Vous pouvez ainsi facilement créer plusieurs paniers en fonction des produits que vous aimez acheter en scannant les produits ou en cherchant le produit via un moteur de recherche. Ce n’est pas tout, vous pouvez également recevoir des notifications quand vos produits favoris baissent, augmentent ou sont en promotion (1+1, etc...).”

L’application vous permet également de vérifier les prix des produits vendus en Belgique, aux Pays-Bas, et bientôt en France aussi ce qui permet aux frontaliers de vérifier ce qui est intéressant par pays.

”Je me rends régulièrement dans les magasins de proximité, pas pour faire mes grandes courses, juste quand il me manque quelque chose et c’est pratique, témoigne Nathalie, une utilisatrice intensive de PingPrice. Souvent après avoir acheté ce qu’il me manque, je suis tenté d’acheter d’autres produits en me disant que je ne devrais plus les acheter quand je vais au supermarché. Donc j’utilise PingPrice avant d’acheter pour vérifier le prix du produit que je veux acheter pour voir les différences de prix qui sont parfois énormes. La semaine passée, j’ai comparé le prix du fromage râpé et sur un paquet de 150 gr j’économisais 3€ en l’achetant dans mon supermarché. L’application m’a permis d’économiser pas mal d’argent, depuis que je l’utilise très souvent et j’ai fait mon panier de produits préférés, comme ça, je suis au courant quand mes produits favoris sont en promo”.