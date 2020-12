Malgré le coronavirus et l’interdiction de festoyer en groupe, les consommateurs n’entendent pas se contenter d’un repas classique pour les fêtes. Ils sont d’ailleurs nombreux à avoir pris les devants, notamment en ce qui concerne le champagne et les vins, plus prisés que jamais. Chez Colruyt, on s’attend à des volumes de vente comparables à ceux de l’an dernier, soit 700 000 litres de vins mousseux par semaine les deux dernières semaines de l’année, 257 855 kilos de croquettes, 28 camions de chicons et 40 camions de champignons. "On observe aussi un doublement des ventes de scampi en décembre. Les bûches seront aussi au menu. L’an dernier, nous en avons vendu l’équivalent de 87 km. Le homard reste aussi incontournable (45 000 écoulés en 2019). Nous nous attendons également à ce que les surgelés fonctionnent particulièrement bien cette année : ils présentent l’avantage d’être portionnables."