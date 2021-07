L’heure de faire les comptes a sonné pour Olivier. Sans but précis, il est malgré tout reparti avec un coffre à moitié plein. Le plus gâté, c’est son fils. "Les paires de baskets coûtent une fortune en magasin. J’ai pu acheter une paire de Nike en soldes via le site de la marque, mais j’ai malgré tout payé 80 € au lieu de 120 €. Pour mon fils, qui n’a que 8 ans, je trouve cela très cher car son pied grandit vite et, à cet âge-là, les enfants usent aussi très vite leurs affaires."

C’est donc tout heureux qu’il ressort de la boutique Puma. "J’ai pu acheter une paire de chaussures en cuir avec le logo Ferrari pour 25 € au lieu de 50 €. Et j’ai aussi trouvé une autre paire à 33 € au lieu de 70 €." Il ne résistera pas à la passe de trois, chez Asics cette fois, à 36 € au lieu de 80 €. "En magasin, elles sont soldées aussi, mais à 56 €. Au final, j’ai eu trois paires pour moins de 100 €."

Chez Adidas, il aura moins de chance, mais ne ressortira pas pour autant les mains vides. "Les maillots de football sont devenus horriblement chers. Je sais que les Diables ont été éliminés, mais mon fils sera cependant très heureux avec sa vareuse officielle. Elle était à -50 %. Cela reste cher, 35 €, mais bon, on est aussi là pour se faire plaisir."

La prochaine qui sera gâtée, c’est son épouse. Cap chez Hilfiger. Ce sera un jeans, affiché au prix boutique de 109 €. "Au prix outlet, il était à 69,90 €, mais avec la réduction supplémentaire pour les soldes, je ne l’ai payé que 48,90 €. Je me suis aussi fait plaisir avec une veste d’une valeur de 129 €, démarquée à 54 €."