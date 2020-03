Comme nous l'écrivions hier encore, les annonces de particuliers pour la vente de gel désinfectant ou de masques de protection ont explosé sur les sites de vente aux enchères ou de seconde main.

Un business alimenté par la peur des uns et le cynisme des autres, à l'heure où la pénurie est toute proche et que les professionnels des soins de santé ne sont pas suffisamment équipés.

Pour contrer ce marché noir, 2ememain.be a décidé de supprimer toutes ces annonces. "Au vu de la situation extraordinaire et l’appel des autorités belges afin de prévenir une pénurie imminente de masques de protection pour les soignants, 2ememain a décidé de retirer toutes les annonces de masques de protection et de gel désinfectant de sa plateforme. 2ememain croit fortement dans l’impact positif que ses utilisateurs peuvent avoir près de chez eux et appelle donc tous ses annonceurs particuliers comme professionnels à mettre leur stock à disposition des soignants à proximité. Chaque geste compte", indique le site par voie de communiqué de presse.