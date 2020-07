Devenez l’allié de l’environnement

Grâce aux panneaux solaires, vous transformez l’énergie du soleil en électricité ou en chaleur. Une chose est sure, le soleil ne va pas s’éteindre de sitôt (eh oui, même en Belgique !) ! Cela fait donc de l’énergie solaire une ressource inépuisable, et donc un investissement durable dans une énergie renouvelable.

4x moins cher qu’il y a 20 ans !

En Belgique, les panneaux solaires rencontrent un engouement grandissant au fil des années. De plus en plus de fournisseurs ont débarqué sur le marché et ont permis de faire baisser les prix. En effet, c’est maintenant presque 4 fois moins cher d’investir dans des panneaux solaires qu’il y a 20 ans ! Actuellement, vous pouvez bénéficier d’une installation photovoltaïque à partir de 6.600 euros pour un consommation moyenne de 4,5 KWC.

Une rentabilité à toute épreuve

Le rendement obtenu grâce aux panneaux solaires permet généralement de couvrir la consommation d’énergie d’une famille entière. L’investissement initial est donc rapidement rentabilisé puisque l’énergie solaire est gratuite ! Grâce aux panneaux solaires, vous pouvez tendre à l’autoconsommation et réduire considérablement votre facture d’électricité.

En ce qui concerne le tarif prosumer, pas de panique : il s’agit simplement d’un coût annuel, entrée en vigueur depuis 2020, pour l’utilisation du réseau de distribution en Wallonie. Il est variable selon le gestionnaire de réseau et fluctue autour des 80 et 100€/kWe. A la place d’avoir un retour sur investissement sur 8 ans, vous l’avez sur 10 ans mais les avantages du photovoltaïque restent les mêmes !

Leur taux de rendement et leurs prix de plus en plus bas font que les panneaux solaires continuent à représenter un investissement rentable pour les foyers.

Une plus-value incontestée

Dans un monde qui tend toujours plus vers une transition écologique marquée, il sera bientôt indispensable que tous les foyers mettent la main à la pâte. Réduire son empreinte carbone via sa consommation énergétique est un premier pas en ce sens et les panneaux solaires y aident parfaitement.

Autant d’un point de vue social que d’un point de vue financier, les panneaux solaires augmentent la valeur immobilière d’une maison, d’environs 5.000€. C’est en effet une situation win-win pour l’acheteur et pour le vendeur : le premier ne doit pas faire installer les panneaux mais profite de leur rendement tandis que le second bénéficie d’une valorisation de son prix de vente.

Faites appel à un professionnel

Pour vous garantir de la mise en place correcte et en toute sécurité de vos panneaux solaires, il est vivement conseillé de passer par un installateur professionnel. Grâce à nos services, recevez gratuitement et sans engagement des devis ici. Nous garantissons les meilleurs prix et une remise pouvant aller jusque 40% rien qu’en comparant.

Formulaire à compléter pour recevoir gratuitement et sans engagement des devis :