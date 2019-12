Dans la grande distribution, le champagne premier prix est un produit d’appel, flirtant parfois avec les 10 € à peine. Et si le champagne souffre d’une concurrence de plus en plus rude des cavas et proseccos, il s’en écoule encore d’énormes quantités durant les fêtes de fin d’année. Chez Colruyt, on nous confirme ainsi multiplier les volumes de vente par 10 en cette période. Fidèle à sa politique, l’enseigne garantit les prix les plus bas et commercialise la Comtesse de Gramont entre 9,99 et 13,99 €, suivant l’offre de la concurrence.

(...)