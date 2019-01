Consommation Quelques bonnes habitudes à adopter pour manger mieux sans se ruiner.

Acheter local . Tomates d’Afrique ou tomates de Belgique : la différence est grande pour votre portefeuille. Les agriculteurs locaux proposent régulièrement des prix attractifs sur des paniers de légumes. De la sorte, vous profitez d’une grande variété de produits, cela vous coûte moins cher et cela réduit aussi votre empreinte écologique.

Acheter de saison. Les produits frais sont hors de prix en hiver, mais bon marché en été. Opter pour les fruits et légumes de saison permet de réaliser de belles économies.

Acheter des produits surgelés. Dans les rayons de surgelés de la grande distribution, vous pouvez trouver des légumes savoureux, des fruits et des poissons souvent très bon marché. Le fait qu’ils soient congelés n’altère en rien leur valeur nutritionnelle.

Acheter sur le marché. On n’y trouve pas uniquement des produits de saison, mais aussi des offres souvent très attractives qui vous permettent de faire vos courses à très bon marché. Et si vous avez un congélateur vous pouvez en profiter pour faire des stocks pour plus tard.

Acheter moins de viande. 100 à 150 g de viande par personne et par jour suffisent. Limiter votre quantité de viande est non seulement plus sain, mais cela vous fait aussi réaliser des économies. Éliminez aussi la viande de temps à autre de votre menu. Les œufs et les légumineuses, par exemple les lentilles, les pois chiches et les haricots, sont des substituts de viande idéaux et très bon marché.

Acheter malin. Demandez à votre poissonnier quel est le poisson du jour ou de la semaine. C’est souvent beaucoup moins cher. Oubliez ce granola hors de prix, achetez vos ingrédients et faites votre petit-déjeuner et des biscuits sains vous-même. Votre compte bancaire vous en sera reconnaissant.