Le printemps a résolument fait sa joyeuse entrée en Belgique avec des températures douces et la disparition de ce petit vent piquant qui empêchait toute velléité de rester dehors longtemps. Delhaize l’a bien senti en misant tout sur les premiers barbecues ce week-end. Et les chiffres sont assez impressionnants puisque les bouchers de l’enseigne vont préparer pour cette fin de semaine plus de 200 tonnes de viande pour répondre aux attentes des amateurs de barbecue. Les 771 magasins de Delhaize sont concernés (dont plus de 500 sont ouverts le dimanche) !