Les Belges sont de grands buveurs de café : en moyenne, on en consomme 6,8 kg par personne, plus qu’en France (5,5 kg) ! Et pourtant, à l’évocation du grain tout brun et du breuvage presque noir, ce n’est pas la Belgique qui vient en tête, mais bien le Brésil, la Colombie ou l’Éthiopie. Pourtant, c’est en Belgique que presque tout se passe du côté de ce commerce. "Près de 50 % du café européen transite par Anvers. Ce hub logistique est le plus important lieu de stockage de café brut au monde ! Il est loin devant Hambourg (17 %), Brême (13 %), Gênes (13 %), Trieste (6 %) et Le Havre (4 %). Le café qui y est débarqué est la matière première que les torréfacteurs de toute l’Europe s’arrachent", explique Gabriel de La Fournière, le fondateur de mojoe, une plateforme qui met en relation les amateurs de café et les torréfacteurs spécialisés en Europe. Auparavant négociant en café vert au Mexique pendant 4 ans, puis spécialiste des cafés de spécialité, diplômé d’une licence Q-Grader Arabica, Gabriel en connaît un rayon sur le café. Il sait ainsi que c’est "la stabilité du climat belge, ni trop froid, ni trop humide, qui a permis à Anvers et Zeebrugge de se hisser à la première place de la logistique mondiale du café".