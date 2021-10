Comme l’illustre navire dont elle s’inspire, la version Lego du célèbre Titanic épouse des mensurations exceptionnelles qui devraient ravir les inconditionnels des briques multicolores : avec son mètre 35 de long, ses 44 cm de haut, ses 16 cm de large et ses 9.090 pièces – excusez du peu ! –, la firme danoise frappe fort. Et précise d’emblée que le Titanic version briques est “le plus grand ensemble jamais créé” par Lego.

Son prix de vente tout aussi démesuré (629,99 €) ne devrait pas refréner les ardeurs des amateurs des briques en plastique : pas encore disponible – il ne le sera que le 1er novembre prochain – mais déjà en précommande, ce navire à l’échelle 1 : 200 est déjà collector. Et devrait venir gonfler la shortlist des modèles Lego qui, dans le futur, se vendront à prix d’or.