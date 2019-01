Lors des fêtes de fin d’années, de nombreuses brasseries proposent des bières de Noël. Les organisateurs de Namur Capitale de la Bière d’Hiver, en ont sélectionné quarante qui pourront être dégustées ce samedi 5 janvier à l’Abbaye de Floreffe.

"Quand on parle de bières de Noël, les gens ont en tête l’image d’une bière forte en alcool avec un côté écœurant. Or ce n’est pas du tout le cas. Ici, nous avons voulu mettre en avant la diversité des bières d’hiver", explique Sébastien Legrain fondateur de Namur Capitale de la Bière.

Les bières dites d’hiver ou de Noël sont des bières brassées, de façon saisonnières, uniquement en fin d’année. "À l’origine, le brasseur prenait ce qui lui restait comme houblon et y ajoutait beaucoup d’épices, comme de la cannelle, de la réglisse, des clous de girofle ou encore de la menthe, explique Sébastien Legrain. Il confectionnait une bière, différente des autres bières brassées au cours de l’année, qu’il offrait ensuite à ses meilleurs clients." Une tradition perpétuée par certains brasseurs qui proposent une bière brassée uniquement en hiver.

L’événement vise également à mettre en avant notre patrimoine brassicole, mais pas seulement. 20 % des bières présentées sont d’origine étrangère provenant des États-Unis, de Norvège, d’Écosse, d’Italie et de France.

Namur Capitale de la Bière d’Hiver se déroulera cette année dans le cadre chaleureux du Moulin brasserie de l’Abbaye de Floreffe. 40 bières d’hiver seront proposées à la dégustation, soit au verre complet (33cl) soit au galopin, un verre de dégustation de 15-20 cl. Les bières vendues en bouteilles peuvent être emportées. Pour ceux qui n’aimeraient pas la bière, du vin chaud et des softs seront disponibles ainsi qu’une bière de Noël… sans alcool.

Pour les petits creux, un artisan préparera des burgers gastronomiques tant classiques - cheddar et bacon - que festifs - foie gras - à base de produits frais et qualitatifs.

À chaque saison sa dégustation

Namur Capitale de la Bière organise quatre dégustations chaque année.

Au printemps, l’événement s’intéresse aux bières de saison, une bière d’été typiquement belge. Historique, ce type de bière, qui provient de la région hennuyère, était brassé pendant l’hiver pour les ouvriers agricoles qui travaillaient dans les champs. Les brasseries qui ont poursuivi cette tradition brassent désormais ces bières toute l’année. Ces bières "de soif" aux robes blondes à ambrées sont moyennement alcoolisées, de fermentation haute, bien houblonnée, fruitée, avec une finale aigre. Elles sont réputées pour être très rafraîchissantes. En 2019, Namur Capitale de la Bière de Saison se déroulera les 12 et 13 avril sur le site du stade de l’UR Namur.

En été, le mois de juillet est marqué par l’événement le plus important de l’année : Namur Capitale de la Bière et du Terroir. 40 brasseries seront présentes pour faire déguster plus de 150 bières spéciales aux curieux. Lors des autres événements, les brasseurs ne sont pas présents. Une occasion d’échanger et de rencontrer les producteurs. Les trois jours de dégustations sont ponctués de concerts et animations pour le plaisir des petits et des grands. L’événement se tiendra les 12, 13 et 14 juillet 2019 sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur.

En automne, le mois d’octobre est dédié aux bières noires et aux bières acides lors de l’événement Stout Sure Meuse. Pour ceux qui pensent qu’un stout goûte forcément le café et qu’une gueuze sent le vinaigre, ce sera l’occasion de changer d’avis à propos de ces styles de bière peu connus. L’idée est de faire découvrir leurs richesses, leurs saveurs incroyables et complexes et la diversité de leur palette gustative. Les dates et lieux de l’événement n’ont pas encore été fixés.