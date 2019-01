Consommation Alors que Tournée Minérale approche, Test-Achats a testé les bières sans alcool.

Sans alcool, la fête est plus folle. Le slogan est bien connu, mais la réputation des bières sans alcool n’est pas toujours de nature à l’attester. Fort heureusement, entre les premiers brassins et les produits disponibles sur le marché, de l’eau (principal ingrédient de la bière, rappelons-le) a coulé sous les ponts et la qualité des bières 0.0 % s’est grandement améliorée. Test-Achats a décidé, à l’aube d’un nouvel épisode de Tournée Minérale, de se pencher précisément sur la qualité de ces bières sans alcool.

Au rayon des bières de votre magasin, ce n’est pas le choix qui manque. Au bistrot, en revanche, un café belge sur trois ne met pas de bière sans alcool à sa carte. Et s’il y en a une, elle sera généralement plus chère que la bière avec des degrés d’alcool.

Pourtant, la bière 0 % est tendance. "Les bonnes résolutions, les contrôles d’alcoolémie plus fréquents sur les routes et des initiatives comme Tournée Minérale, dont les participants s’engagent à ne pas boire en février, font considérablement chuter la consommation d’alcool durant les premiers mois de l’année. En outre, il y a aussi des gens qui ne boivent jamais d’alcool pour des raisons religieuses, ou simplement parce qu’ils n’aiment pas ça", souligne Test-Achats.

