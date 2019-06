Le théâtre de Villamarta à Jerez de la Frontera a accueilli ce mercredi les huit équipes finalistes de la Copa Jerez, en provenance de sept pays : Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Espagne, Pays-Bas et Etats-Unis.

L’équipe danoise, du Restaurant Clou, a remporté la compétition grâce à une cuisine plus ostentatoire et des accords avec les vins de Jerez qui ont convaincu le jury. L’équipe belge dans un registre plus classique n’a pas démérité pour autant. Le sommelier François Vandecasteele et le chef Michel Van Cauwelaert du restaurant Le Pilori* à Écaussinnes, gagnants de la finale belge en novembre dernier, avaient pourtant réussi à accorder les plats avec une judicieuse sélection de vins de Jerez.

(...)