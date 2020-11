Créé en 1984 à l’initiative du Bordelais Jean-François Janoueix, le Club V&S représente l’une des plus importantes forces économiques du vignoble français, avec 1900 hectares de vignes, 12 millions de bouteilles, 410 salariés et un chiffre d’affaires de 86 millions d’euros.

Ses membres échangent régulièrement idées, moyens et pratiques commerciales, comme ce déplacement à Bruxelles à la mi-octobre. "Le Club, explique sa coordinatrice Caroline Malbois, regroupe 19 familles de vignerons, chacune dans une région emblématique de France, des familles complémentaires et absolument pas concurrentes, qui partagent des valeurs, notamment celle du travail bien fait transmis de génération en génération. Tout en étant avant-gardiste aussi et novateur."

(...)