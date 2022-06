Tout le monde connaît le métier de sommelier, quand on parle du vin. Un art qui demande des années d’entraînement et qui offre la possibilité de découvrir sans cesse de nouveaux produits et leurs subtilités. Eh bien, le même métier existe pour le café. Autour d’une table de dégustation adaptée à la dégustation de café, nous avons découvert le cupping, soit l’art de maîtriser les arômes du café.