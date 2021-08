Se brosser les dents est important. En effet, cela permet d’éliminer la plaque dentaire qui contient des débris alimentaires et des bactéries et qui provoque les caries ainsi que l’inflammation de la gencive.

Plus de 3000 ans avant J-C, les Égyptiens l’avaient déjà bien compris. Pour se brosser les dents, ils utilisaient des tiges en bois à l’extrémité desquelles des fibres souples étaient accrochées. Les Romains améliorèrent la technique en imaginant des cure-dents. Leurs femmes se blanchissaient déjà les dents en se les frottant avec une pâte fabriquée à base de nitrum (carbonate naturel de sodium) et d’urine. Bref, nos ancêtres avaient parfaitement compris l’intérêt de préserver leurs dents.

Jusqu’au Moyen Âge… À ce moment, la brosse à dents disparaît. C’est ainsi qu’au XIIIe siècle, le roi Saint-Louis, le 44e roi de France, ne se brossait les dents que… six fojs par an à l’occasion des fêtes religieuses. La majorité des gens se lavaient plus ou moins les dents en se rinçant la bouche avec de l’eau ou du vin.

La première brosse à dents, comme nous la concevons de nos jours, apparaît tout à la fin du XVe siècle (1498) en Chine. Elle est faite avec un manche en bois et des poils de sanglier. Malgré l’opposition du corps médical, qui recommandait l’utilisation des onguents, cette brosse est introduite en 1750 par l’ambassadeur d’Espagne à la cour de Louis XV. À l’époque, elle est considérée comme un véritable objet de luxe. Seuls les puissants l’utilisent, la portant même en sautoir (tenue par un ruban sur la poitrine) pour monter leur appartenance à l’aristocratie.

Progressivement, la brosse à dents se démocratise. C’est un Anglais, William Addis, qui lance la fabrication en série dès 1780. Au 19e siècle et jusqu’à la première moitié du 20e siècle, elle évolue en fonction de la mode. On voit des brosses à dents avec le manche en argent, en ivoire, en os… Souvent, les poils proviennent de soie de porc de Sibérie. Ce qui pose un sérieux problème. En effet, ce type de brosse sèche difficilement et les bactéries s’y développent rapidement.

Malgré tout, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’utilisation de la brosse à dents est relativement peu répandue dans nos pays. Et ce sont les armées qui indiquèrent la voie à suivre en imposant l’usage de la brosse à dents à leurs recrues. Le remplacement de poils d’animaux par la fibre nylon (dès 1938) donna également un coup d’accélérateur à son développement puisque le nylon évitait la prolifération des bactéries. Et après la guerre, la brosse à dents moderne entra dans la plupart des salles de bain.

ps: ici illustrée, la brosse à dent de Napoléon Bonaparte...