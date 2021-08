La casquette est un bonnet qui a évolué avec une visière. Nous sommes au XIVe siècle en Irlande. Les fermiers et les ouvriers portent un bonnet de laine plat, ressemblant fort à un béret. Ce bonnet était appelé chapeau plat. Progressivement cependant, on le désigne sous l’appellation de “casquette irlandaise”. Ce couvre-chef, qui peut être considéré comme l’ancêtre de la casquette que nous connaissons, n’était présent que dans les milieux populaires.

En 1571, le Parlement anglais s’empare de la casquette irlandaise… Dans le but de relancer le commerce de la laine irlandaise, il vote une loi obligeant tout homme de plus de 6 ans (!) à porter le fameux bonnet irlandais, le dimanche. Une amende de 17 pence est infligée aux récalcitrants. Sont dispensés du port de cette casquette irlandaise, les nobles et les citoyens diplômés. Ce qui l’ancre encore davantage dans les milieux populaires.

En 1597, le Parlement anglais abroge la loi, mais la casquette irlandaise est devenue entre-temps le symbole des classes sociales qui s’opposent à l’aristocratie et aux puissants. Les ouvriers, mais aussi les paysans, la portent fièrement, plus par défi que pour respecter une certaine tradition.

Et la visière ? Elle apparaît un peu moins de 300 ans plus tard. À la fin 19e siècle, en Europe et aux États-Unis se développe rapidement une casquette confectionnée dans une laine plus épaisse. Elle est aussi plus large et se termine par une visière. Elle débarque dans les classes populaires et, en France, elle est très vite appelée “Gavroche” en référence au titi parisien, archétype du gamin des classes populaires, qui figure dans l’œuvre de Victor Hugo, “Les Misérables”. Le nom est resté de nos jours. Cette casquette envahit les États-Unis, notamment importée par les nombreux Irlandais, qui fuyant leur pays pauvre, s’y installent. À New York et dans les grandes villes américaines, la casquette est portée par les gamins qui vendent les journaux. Elle est très vite appelée “newsboy cap”.

Au début du 20e siècle, une casquette élégante, fabriquée à partir de tweed et de tissus de qualité, se répand dans le monde des loisirs qui évolue un peu plus chaque jour (golf, chasse, courses hippiques, conduite automobile…). En Angleterre et en Irlande, les riches propriétaires terriens en font leur symbole. La casquette n’est plus réservée exclusivement aux classes populaires.

Aujourd’hui, sa popularité est toujours bien présente. Elle est un accessoire de mode très prisé par de nombreuses stars, y compris féminines, ces dernières décennies : les Beatles dans les années 60, Robert Redford dans les années 70, Madonna, Beyoncé, Brad Pitt, Michaël Schumacher ou Johnny Depp plus tard.