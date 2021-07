Ce tableau représentant des bateaux à marée basse est signé “CAMUS”. Il s’agit de Gustave Camus, un peintre belge né en 1914 et décédé en 1984.

Les bateaux sont le sujet le plus typique chez Camus. C’est dans les années 1960 qu’il connaît un grand succès en Belgique où il participe à de nombreuses expositions.

Cet artiste a eu plusieurs périodes stylistiques, on peut situer ce tableau entre 1946 et 1950, période pendant laquelle il séjourne en Bretagne. Et ce tableau est effectivement une vue bretonne ! Donc, une œuvre moins recherchée que ses tableaux des années 1960. Cela étant, nous pouvons néanmoins l’estimer autour de 200/300 €. Sachant toutefois qu’en vente aux enchères, son prix devrait pouvoir grimper davantage.