On ne peut que rarement espérer un pactole à la vente d’une lithographie, fût-elle même originale comme l’est celle-ci. Elle est signée Albert Shavepayer (1899-1986), un Belge, à la fois peintre, affichiste, illustrateur et photographe. Frère de Hector et du photographe Emile Chavepeyer (Châtelet, 1893 – Charleroi, 1959), avec lequel il exposa plusieurs fois.

Après des débuts dans la photographie, il fut illustrateur et affichiste à Paris vers 1939. Ce n’est que vers l’âge de 40 ans qu’il s’attacha à la peinture, exécutant de nombreux paysages (Sambre, États-Unis) et des scènes du folklore régional (Gilles de Binche) qu’il rend à travers le “papillotement coloré” d’une touche impressionniste. Le carnaval de Binche fut un thème récurrent chez cet artiste.

Le tableau à l’origine de la lithographie ici présentée peut être estimé entre 600 et 800 €, mais cette reproduction ne vaut pas autant. Elle devrait trouver un acheteur autour de 50 €.