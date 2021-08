Encore une œuvre de l’artiste belge Marius Carion, né en 1898 et décédé en 1949, décrit par André Auquier comme étant le “mémorialiste de la terre boraine.” Le jeune Carion, qui perdit son père fort jeune, vécut son enfance à Wasmes où il put côtoyer le monde des houilleurs. Adolescent, il travailla, tour à tour, dans une cordonnerie, une fabrique de cartonnage, un garage pour gagner sa vie. À 17 ans, enfin, il commença à suivre les cours à l’École des arts et métiers de Saint-Ghislain.

Marius Carion nouait volontiers des liens avec les mineurs, visitait les charbonnages, observait les modes de vie et le travail, accablant. Comme beaucoup d’artistes à cette époque, il pratiqua surtout la gravure sur bois, alors en plein essor. Les thèmes favoris de Carion furent et restèrent les paysages industriels et le peuple laborieux. Cette œuvre, s’il ne s’agit pas d’une reproduction imprimée (ce qui est difficile à certifier à partir d’une photo), peut-être estimée à 200 €.