Tous les albums de Tintin ne se valent (évidemment) pas. Récemment, nous vous en avions présenté un, dans ces mêmes colonnes, qui pouvait rapporter un beau billet à son propriétaire en cas de vente. Il s’agissait de “Tintin et l’Oreille Cassée”, estimé à 1000 € environ. Une somme rondelette pour cette BD.

Il n’en va malheureusement pas de même pour l’album de cette semaine. En effet, “L’Affaire Tournesol” n’est finalement pas une affaire du tout, même s’il s’agit d’un des albums les plus aboutis d’Hergé. L’exemplaire a beau dater de 1956, il ne peut être évalué à plus de… 10 €. On observera quand même que l’histoire, qui avait été prépubliée du 22 décembre 1954 au 22 février 1956 dans les pages du journal Tintin, allait être éditée en album cartonné quasi dans la foulée, en 1956 donc. Il s’agissait du 18e album de la série de Tintin. L’histoire, les initiés s’en souviennent, s’inspirait largement du contexte de la guerre froide qui sévissait à cette époque.