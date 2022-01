Il est assez complexe d’estimer un tel objet sur la seule base de quelques photos. Il s’agit ici d’une tête de hache en silex taillé. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, on ne peut pas à proprement parler d’un objet rare. Tant s’en faut même. Il est possible, en effectuant des recherches un rien poussées, de trouver ce genre d’objet notamment chez nous, et un peu partout sur la terre.

Il faut savoir que la plupart des outils néolithiques étaient en pierre, et notamment en silex. Les Néolithiques maîtrisaient des techniques de taille souvent complexes. Ils ont aussi adopté le polissage de certains outils, notamment des haches, mais ce n’est pas le cas de celle-ci. On sait que le silex a été utilisé, entre autres, pour la fabrication de haches servant au défrichement des forêts et au travail du bois. Sous réserve d’une analyse plus approfondie de cet objet et en fonction des prix du marché, on peut estimer cette tête de hache entre 50 et 80 €.