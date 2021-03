Cette toile est typique des représentations des bords de mer du Nord faites au XIXe siècle. À cette époque, les touches de peinture lisses sont petit à petit abandonnées et laissent place à des touches vives et même épaisses à certains endroits. On peut s’en rendre compte lorsque l’on s’approche du tableau, ou bien si on passe son doigt (on sentira la matière). De nombreux artistes de cette époque, attachés à la couleur et au mouvement, se sont intéréssés à ces plages dont le ciel et la mer possèdent des couleurs changeantes qu’on ne retrouve pas ailleurs.

Notre tableau est ici signé par Theodore TSCHARNER (1826-1906), un petit peintre belge qui réalisa de nombreuses vues de plages de la mer du Nord, ou encore des scènes de pêche à la crevette typiques de la région. Sa cote est aujourd’hui petite, cela signifie que ce peintre n’est pas énormément collectionné et que lorsqu’un de ses tableaux est mis en vente sur le marché public, les prix restent raisonnables. En effet, ce type de tableaux intéresse principalement les amateurs et collectionneurs belges, du fait de ses sujets hyper régionaux. Ce joli tableau (légèrement sale du fait de son âge) peut être estimé autour de 400 €.