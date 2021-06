Ce beau portrait de deux élégantes présente toutes les caractéristiques d’un pastel. Mais qu’est-ce donc, techniquement parlant? Sec ou dilué, brut ou nuancé à l’infini grâce à l’estompage, l’art du pastel une technique de dessin, voire de peinture. C’est particulièrement vrai pour le pastel à l’huile, dont le rendu approche celui de la peinture.

Celui-ci est signé Florimond Marie Van Acker, artiste belge né, à Bruges, en 1858 et décédé en 1940.

Il est considéré comme néo-romantique et impressionniste. Il est membre fondateur des Hydrophiles et de Voorwaarts. Il peint ou grave des scènes urbaines, des portraits, des paysages, des scènes genre sur les marchés ou avec des pêcheurs, des sujets historiques ou religieux. Il a créé des costumes historiques, des affiches, des timbres postes. Il enseigné à l’Ecole d’art de Bruges Cette oeuvre ovale de bonnes dimensions (98x103cm) est présentée sous verre dans un bel encadrement de style Louis XVI en bois doré. Il devrait plaire à un nouveau propriétaire qui déboursera probablement entre 700 et 900€. D.R.