En tant qu’élément du biberon, la tétine existe depuis des milliers d’années. Au deuxième siècle après J-C, le médecin grec Soranos en parle déjà dans son “Traité des maladies des femmes.” Il encourage le développement de la tétine (le plus souvent en os) pour sevrer le nourrisson. Plus tard, au 18e siècle (1 786), le médecin italien Filippo Baldini inventa une tétine en verre qu’il décrivit dans son ouvrage sur l’allaitement à la main.

Mais la tétine simple en caoutchouc, comme nous la connaissons aujourd’hui, destinée à satisfaire le besoin de succion de l’enfant sans biberon, est nettement plus récente. Elle date de 1950, lorsque le psychiatre américain Benjamin Spock décida de la lancer sur le marché des accessoires pour bébé. Il estimait que, en suçant son pouce, l’enfant risquait de déformer son palais et de perturber le développement des incisives. Mais de nombreuses voix s’élevèrent contre la tétine et, jusque dans les années 1970, elle représenta un critère d’appartenance sociale. Elle était en effet très mal perçue dans les milieux intellectuels et bourgeois de l’époque qui l’assimilaient à une espèce de muselière pour bébé. La guéguerre de la tétine a effectivement bien eu lieu…

Aujourd’hui, dans un climat nettement plus serein, la tétine (également réalisée en silicone) a toujours ses détracteurs qui affirment qu’elle peut être la cause de troubles du sommeil de l’enfant et qu’elle risque de devenir un objet de dépendance.

À ce propos, jusqu’à quel âge un enfant peut-il sucer la tétine ? Certains pédiatres pensent que la tétine devrait être retirée entre 6 et 12 mois, d’autres ne voient pas d’objections à ce qu’elle continue à être utilisée jusqu’à 4 ans.

Pour répondre à ceux qui ne veulent pas entendre parler de la tétine, des pédiatres réputés estiment qu’elle constitue un facteur de protection de la mort subite du nourrisson, l’empêchant de suffoquer dans son sommeil s’il se retrouve le nez à plat contre l’oreiller. Une étude publiée en 2006 dans la revue Pediatrics estime qu’un cas de mort subite du nourrisson serait évité sur 2 733 bébés mis au lit en suçant une tétine. Celle-ci permettrait aussi de lutter contre la douleur car elle favorise la sécrétion d’endomorphine.

Bref, le débat reste ouvert entre pro et anti-tétine…