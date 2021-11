Même si, de nos jours, le courrier électronique lui fait une concurrence d’enfer, l’utilisation de la boîte aux lettres publique reste bien ancrée dans nos habitudes. Mais sait-on que les premières boîtes destinées à recevoir du courrier, installées à Florence au 16e siècle, présentaient une particularité peu sympathique. Placées dans les églises par le gouvernement, elles étaient réservées aux lettres anonymes de dénonciation des citoyens désireux de signaler des actes délictueux commis par leurs voisins ainsi que des actes de trahison envers l’État. Ainsi, sur une boîte installée à côté du palais des Doges à Venise, on pouvait lire l’inscription : “Dénonciations secrètes contre toute personne qui dissimule des faveurs ou des services, ou qui cherche à cacher ses vrais revenus.” Ces boîtes aux lettres s’appelaient tamburi.

La boîte aux lettres servant à envoyer du courrier, comme nous la concevons de nos jours, apparaît un siècle plus tard à Paris. Renouard de Velayer, un conseiller d’Etat de Louis XIV crée la Petite Poste en opposition avec le bureau de poste appelé la Grande Poste. Cette Petite Poste installe quelques boîtes aux lettres (6 en 1692) dans les rues principales de Paris. Ces boîtes sont relevées trois fois par jour. C’est un échec. Elles sont surtout utilisées par les souris, qui pullulent à l’époque dans les rues de Paris, et vont s’y réfugier…

Nouvelle tentative en 1756 Et cette fois, la greffe prend. L’expérience est étendue à d’autres villes françaises et, en 1780, plus de 500 boîtes aux lettres sont régulièrement utilisées en France. Un siècle plus tard, elles seront 50 000 sur l’ensemble du territoire français.

Début du 19e siècle, la boîte aux lettres publique fait son apparition dans le monde rural, elle est présente dans les villages et les services de la poste commencent à se développer aux quatre coins de l’Europe y compris chez nous où l’ancêtre de Bpost fonctionnait avec 240 facteurs pour tout le pays à la création de la Belgique en 1830.

Même si elles ont fortement diminué ces dernières années, aujourd’hui, dix mille boîtes rouges de Bpost existent toujours dans tout le pays. Les plus anciennes datent de 1960 mais, depuis 2020, elles sont toutes progressivement remplacées par des boîtes neuves. Signalons que Bpost ne revend pas à des collectionneurs les anciennes boîtes pour éviter d’éventuelles confusions provoquées par des propriétaires privés.