Au début, pour s’observer, nos ancêtres utilisaient les rivières et les cours d’eau qui reflétaient leur image par temps calme. Et puis, environ 6 000 ans avant J-C, les premiers miroirs en pierre polie apparaissent en Anatolie (actuelle Turquie). Plus tard (4 000 ans avant J-C), le miroir à surface métallique (cuivre, bronze, argent, étain), polie également, fait son apparition. Ces miroirs étaient fabriqués aussi bien par les Mayas et les Chinois que les Égyptiens ou les Romains. Mais ils étaient réservés aux puissants et aux riches. Le miroir était un objet de luxe.

Le miroir en verre se développa en Europe au Moyen-Âge, dès le XIIIe siècle. Mais le verre n’était pas réfléchissant, on ajoutait à l’arrière une feuille de métal. Les premiers miroirs en verre présentaient une version déformée du visage qu’il devait refléter. Plus tard, la technique du soufflage du verre permit d’obtenir des miroirs convexes.

C’est à l’époque de la Renaissance (dès le XVe siècle) qu’une nouvelle technique (l’étamage) voit le jour en Europe, essentiellement à Venise. Elle consiste à recouvrir le miroir d’un amalgame d’étain et de mercure. Présentant une pureté exceptionnelle, les miroirs vénitiens étaient recherchés partout en Europe principalement dans les milieux aristocratiques. Mais l’étamage était à la base de nombreux décès dans les rangs des artisans miroitiers. Les vapeurs de mercure étaient particulièrement nocives et les ouvriers, qui fabriquaient ces miroirs, dépassaient rarement l’âge de 30 ans…

La France était jalouse des succès rencontrés par Venise et, en 1665, Jean-Baptiste Colbert, un des principaux ministres de Louis XIV envoya à Venise un agent secret dont la mission fut de recruter et d’amener en France quelques miroitiers réputés.

Colbert créa ensuite la Manufacture des glaces française (l’ancêtre de Saint-Gobain) et les miroitiers français rivalisèrent avec les Italiens en fabriquant notamment d’imposants miroirs. Satisfait du résultat, Colbert décida d’interdire l’importation de miroirs vénitiens en 1672. Les Français améliorèrent par la suite la fabrication avec les techniques du coulage des glaces à plat ainsi que le verre laminé.

Mais c’est un Allemand, le baron Justus von Liebig (il inventa aussi le bouillon de viande du même nom…) qui imagina en 1835 le procédé chimique qui permit d’enduire la surface du verre avec du métal argenté et qui est toujours employé pour la fabrication des miroirs. C’est à partir de ce moment que le miroir qui, jusque-là coûtait fort cher, commença lentement à se démocratiser.

À propos pourquoi dit-on que casser un miroir porte malheur pendant 7 ans ? Cette superstition nous vient de l’Empire romain. Les Romains, (comme les Grecs) pensaient que le miroir était le reflet de notre âme. Et comme ils estimaient que l’être humain avait 7 cycles de vie de 7 ans chacun, un miroir brisé portait malheur tout au long d’un cycle.