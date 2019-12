À l’approche des fêtes de fin d’année, une partie des Belges craint l’arrivée des mois où de nombreuses dépenses doivent être réalisées.

Selon une enquête menée par Intrum, qui effectue chaque année une étude sur le comportement de paiement des consommateurs, un Belge sur cinq (19 %) se demande s’il pourra acheter des cadeaux pour Noël. Pendant la période de Noël, un Belge sur sept (14 %) achète plus qu’il ne peut se le permettre.

Ces personnes résolvent ce problème en empruntant de l’argent et en achetant avec une carte de crédit (7 %). Pour de nombreuses personnes (21 %), le mois de janvier est d’ailleurs considéré comme étant le mois le plus coûteux.

Les consommateurs empruntent plus souvent de l’argent pour joindre les deux bouts ou acheter ce dont ils ont besoin. Ils le font souvent auprès de leur famille ou de leurs amis (48 %).

Certes, les consommateurs empruntent de l’argent pour payer l’hypothèque ou les factures, mais ils le font bien plus souvent pour acheter quelque chose à leurs enfants (sept Belges sur dix).

"La pression qui repose sur les Belges et surtout sur les parents est élevée durant cette période de l’année. Il n’y a pas que ces deux jours qui font mal au porte-monnaie, le mois de janvier est également une source d’inquiétudes. Les parents veulent le meilleur pour leur progéniture et achètent plus qu’ils ne peuvent se le permettre. Ils empruntent même de l’argent pour cela. Si les gens empruntent déjà de l’argent en décembre pour passer les fêtes, le choc financier de janvier sera encore plus difficile lorsqu’il faudra le rembourser", détaille Carlijn Hofland, Sales&Marketing Director d’Intrum Belgique.