Depuis 2014, c’est une centaine de ces boutiques qui se sont développées partout en Belgique. Les magasins 0 déchet attirent de plus en plus et qui plus est, œuvrent pour la bonne cause. Cela fait maintenant plus de 5 ans que Hannah, cofondatrice de Roots Store, a ouvert les portes de sa boutique. "On avait envie de viser le 0 déchet, de proposer une gamme d’aliments secs en vrac, de vendre des cosmétiques et des produits ménagers responsables. Nous nous sommes donc lancés dans le défi d’ouvrir une enseigne 0 déchet", nous explique-t-elle.

(...)