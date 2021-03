Depuis la création de la première voiture automobile de l’ère moderne, la sécurité routière a toujours été un enjeu majeur. Et il ne se passe pas une année sans que de nouvelles inventions viennent enrichir l’arsenal de technologies permettant, à terme, de diminuer le nombre de décès sur nos routes. En France, un concours, lancé par le gouvernement, prime chaque année les innovations les plus marquantes. L’édition 2021 vient d’être dévoilée. Et plusieurs innovations, transposables en Belgique, ont été primées. Nous avons demandé à l’Institut Vias de les analyser.

Autant d’innovations qui viennent s’ajouter au panel technologique permettant d’améliorer la sécurité routière en Belgique et qui devraient largement aider les différents gouvernements régionaux à remplir leurs objectifs en matière de réduction des décès sur les routes. La Wallonie s’est par exemple fixé la barre des 100 décès à l’horizon 2030, et même zéro tué sur les routes en 2050.