Chaque année, saint Nicolas reçoit des centaines de milliers de lettres. Et même s’il travaille très dur pour en lire un maximum, il a besoin de s’entourer pour pouvoir répondre à tous les enfants sages, et un peu moins sages. Depuis au moins trente ans, bpost rend de fiers services au grand saint, en triant et stockant tout le courrier qui lui est destiné.

À la tête d’une équipe de 25 personnes, on retrouve Alain Degrave et Marcel Panneel. Ils sont fiers de se présenter comme les secrétaires de saint Nicolas. Leur tâche est de l’aider à lire toutes les lettres et de répondre aux enfants, avec l’accord de l’homme à la mitre bien plantée. "Plus le grand jour approche, plus nous recevons de courrier. Nous en sommes à environ 15 000 lettres par jour pour le moment, assure Alain. Il faut d’abord faire le tri entre le courrier en français et en néerlandais, et puis s’assurer de répondre à tout le monde."

Et pour pouvoir répondre, saint Nicolas et ses secrétaires ont besoin d’une adresse. "Trop souvent, les enfants et leurs parents oublient d’écrire leur adresse au dos de l’enveloppe. On ne sait pas leur répondre quand c’est comme ça", regrette Marcel.