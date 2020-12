Une intoxication causée par la salmonelle peut provoquer de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée, dans un délai de 12 à 48 heures après avoir consommé l'aliment contaminé. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter leur médecin sans délai.

Le produit a été vendu entre le 9 et le 31 décembre dans les magasins Aldi. Le numéro de lot concerné est le 25089. La date de péremption indiquée est le 25/09/2021 et le code EAN est le 270 5360 7.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent écrire à l'adresse customercareFR@aldi.be.