Aux États-Unis, c’est le géant Amazon, longtemps cantonné dans son statut de pure player (actif uniquement sur le web), qui a innové dans le secteur des magasins physiques en lançant ses premières boutiques sans caisse en 2017. Depuis, d’autres acteurs lui ont emboîté le pas, mais c’est une nouvelle fois Amazon qui fut le premier à traverser l’Atlantique pour ouvrir un premier point de vente sans caisse, à Londres.

Faire ses courses et sortir sans avoir besoin de scanner le moindre article paraissait totalement surréaliste il y a quelques années encore. Mais les géants du commerce sont à présent lancés dans une course dont les plus avancés voient la ligne d’arrivée.



(...)