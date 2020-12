Le discounter poursuit son vaste plan de rénovation et le client apprécie.

V.S

Aldi a entamé sa mue il y a plusieurs années déjà via un vaste programme de rénovation de ses quelque 450 points de vente. L’austérité passée, propre aux hard discounters, fait désormais place au modernisme et à une montée en gamme tout en offrant à la clientèle des prix plancher. Alors que la rénovation et la construction de certaines surfaces commerciales avaient pris un peu de retard ces dernières semaines, c’est un fameux coup d’accélérateur que s’offre Aldi à la veille des fêtes de fin d’année.

En effet, ce n’est pas un mais sept nouveaux magasins qui ouvriront leurs portes ce mercredi, à Courtrai, Ertvelde, Quaregnon, Grand-Bigard, Balen, Eisden et Bertrix. Les sept nouvelles ouvertures de magasins correspondent à 9 000 m² de surface de vente neuve dans le parc de magasins du discounter.

Cela implique un renouvellement total de 6 000 m² d’anciens espaces commerciaux et une extension de 3 000 m² d’espaces commerciaux supplémentaires. Une réalisation sans précédent dans le secteur.

“Aldi fournit un travail intensif depuis des années afin de moderniser ses 450 magasins”, déclare Michèle Belleflamme, Managing Director Real Estate&Expansion chez Aldi. “L’ouverture de sept magasins rénovés en un jour est plutôt une coïncidence. En raison de la crise sanitaire, certains chantiers ont été reportés. Malgré cela, nous avons tout de même réussi à réaliser cette performance avant la fin de l’année. La preuve qu’avec un bon travail d’équipe, la flexibilité et l’efficacité nécessaire, nous continuons à rénover de manière intensive chez Aldi.”

Au total, ce sont ainsi 32 points de vente qui ont été rénovés cette année. “Nous investissons dans nos magasins au quotidien et continuons à rechercher des lieux encore plus adaptés afin de servir les clients de manière optimale”, poursuit Michèle Belleflamme.

Aldi entend aussi offrir un environnement de travail plus agréable pour ses collaborateurs et augmenter considérablement le confort d’achat du client. “C’est la raison pour laquelle chaque nouveau magasin est considérablement plus grand que son prédécesseur.”