A l'approche des fêtes de Noël et du réveillon de Nouvel an, il va être temps d'aller faire le plein de bouteilles de bulles. Bien que ces fêtes-ci risquent d'être moins joviales que les autres. Et pour faire un bon choix, il vaut mieux être au courant des informations suivantes.

Si vous ne désirez pas avoir de gueule de bois cette année, il faudra sans doute proscrire le Prosecco et le Champagne. Un excès de ces boissons provoquera l'un des pires lendemain de soirée qu'avec toute autre boisson alcoolisée.

Marco Castelanelli, un sommelier, s'est intéressé à ce phénomène. A Tyla, il a confié que "Le Prosecco et le Champagne contiennent des petites poches de dioxyde de carbone qui changent la manière dont l’alcool circule dans le sang et aident le corps à absorber l’alcool plus rapidement. Une fois dans le sang, le CO2 entre en concurrence avec l’oxygène, c’est pour cela que vous vous sentez étourdis et ivres plus rapidement"

Mais si vous avez déjà acheté du Prosecco, le sommelier a quand même un conseil: il faut boire lentement et ne pas consommer cette boisson le ventre vide.

D'ores et déjà, santé !