Test-Achats tire la sonnette d’alarme. Qualité, garantie, contrefaçons… les problèmes sont nombreux

Lorsqu’on voit les prix pratiqués sur les webshops chinois, il y a de quoi se dire qu’on peut réaliser de très bonnes affaires. Mais, une fois la commande passée, ce sont bien souvent les problèmes qui commencent. Wish, AliExpress, Alibaba, Light in the box… autant de webshops bien connus, mais qui sont loin de faire l’unanimité quant à la satisfaction de leurs clients.

Selon le comparateur de magasins en ligne de Test-Achats, Banggogod obtient cependant un assez bon score, tandis que MiniInTheBox est jugé à peine “acceptable”. Wish, qui inonde les réseaux sociaux de publicités et compte des millions de clients obtient quant à lui un très mauvais score. “Notre enquête statistique auprès des clients de webshops indique que les magasins chinois en ligne son nettement plus souvent à l’origine de tous les problèmes possibles auxquels les consommateurs peuvent être confrontés sur internet. Le Centre européen des consommateurs et nous, avons reçu des dizaines d’appels de personnes mécontentes de la qualité des produits, de leur garantie, des délais…” souligne Test-Achats dans son magazine de septembre.

L’organisation de défense des consommateurs a donc commandé 64 produits de toutes sortes sur six sites internet chinois (Banggood, DealExtreme, MiniInTheBox, Tinydeal) et deux plateformes de vente (AliExpress et Wish). Verdict.

(...)