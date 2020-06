On pourrait croire que cela fait partie d’un autre temps, mais c’était il y a un peu moins de quatre mois. Alors que le Covid-19 arrivait en force dans notre pays et qu’on parlait de confinement de plus en plus probable, la population s’est ruée dans les supermarchés.

On se souvient de rayons de papier toilette vides, ainsi que ceux des pâtes et des conserves. Magasinier dans un supermarché Carrefour, Amaury a vécu la situation en première ligne. " Nous avons connu un mois de folie , se rappelle-t-il. On avait du monde tout le temps dans le magasin et on a fait un chiffre d’affaires jusqu’à cinq ou six fois plus élevé par jour ! C’était vraiment du sport. "