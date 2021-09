Les problèmes d’approvisionnement touchent de plus en plus sévèrement Ikea, comme d’autres secteurs dépendant du transport maritime n’arrivant plus à suivre la demande. Ikea Europe avait déjà confirmé il y a quelques jours qu’environ 10 % des articles étaient désormais indisponibles. Ikea France a, à son tour, réagi, en confirmant les difficultés de l’entreprise et une pénurie pour environ 20 % de l’assortiment.

Chez nous aussi, un simple tour sur le site du géant suédois ou dans ses filiales suffit à se rendre compte que de nombreux grands classiques sont désormais introuvables. Contactée, l’enseigne n’a cependant pas pu nous préciser quand ces problèmes d’approvisionnement seraient résolus. Patience donc, si vous projetiez d’acheter vos meubles chez Ikea…