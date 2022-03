Après Colruyt et Lidl la semaine dernière, c'est au tour d'Aldi et peut-être de certains magasins Carrefour de limiter les quantités de certains produits que les clients peuvent acheter. La semaine dernière, Colruyt, la plus grande chaîne de supermarchés du pays, a été la première à annoncer des limites à la vente de certains produits. Les clients étaient invités à apporter un maximum de deux morceaux d'huile ou de farine. Il n'y a pas de pénurie, a-t-il dit, mais la consommation n'est "plus normale". Lidl a annoncé des restrictions sur l'huile, les légumes en conserve et le papier toilette.

D'autres supermarchés suivent désormais l'exemple. Aldi introduit une règle pour tous ses magasins : les clients ne sont pas autorisés à acheter plus de trois pièces d'huile, de farine de blé et de mélanges à pâtisserie par ticket de caisse. Le discounter informera les clients par le biais d'affiches dans les magasins. "Notre fournisseur est actuellement en mesure de gérer la production, mais en raison du pic soudain des ventes de ces produits, la chaîne logistique ne peut pas suivre la vitesse", est-il précisé.

Au cas par cas pour Carrefour

Carrefour étudie la question magasin par magasin. "La situation a évolué", déclare une porte-parole. "Grâce aux messages qu'ils ont captés, un certain nombre de consommateurs ont modifié leur comportement et nous avons remarqué une augmentation de la demande pour certains produits." Chaque directeur de magasin décide pour quels produits des restrictions peuvent être imposées.

La guerre en Ukraine a fait craindre des problèmes d'approvisionnement. L'Ukraine et la Russie comptent parmi les plus grands producteurs mondiaux de blé et d'huile de tournesol.